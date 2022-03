Le bonheur d'un père ; L'épouse dont il rêvait ; Un avant-goût de paradis

Le bonheur d'un père, Cat Schield Le jour où il trouve un bébé sur le pas de la porte, Liam manque de perdre son sang-froid. D'où vient ce nourrisson ? Désespéré, il embauche Hadley, une nourrice, afin qu'elle l'aide. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il s'attacherait non seulement à la petite Maggie mais aussi à Hadley, dont le charme est loin de le laisser indifférent... L'épouse dont il rêvait, Kristi Gold Le temps lui est compté, Dallas en a bien conscience. S'il ne se marie pas avant son trente-huitième anniversaire, l'héritage de son père lui sera refusé, et il pourra dire adieu à son rêve de construire une maison d'hôtes. Déterminé à renverser la situation, Dallas propose alors à Paris Reynolds de l'épouser. Et pour qu'elle accepte Dallas est prêt à tout... Un avant-goût de paradis, Dani Wade Imaginer un avenir avec Luke, Avery se l'interdit formellement. Car même s'il a tout de l'homme idéal elle doit rester réaliste : Luke est seulement de passage à Black Hills. Et pour lui leur histoire n'est qu'un flirt de plus ! Pourtant, Avery ne peut s'empêcher d'hésiter : le laisser repartir sans même lui ouvrir son coeur, ne serait-ce pas la pire erreur de sa vie ?