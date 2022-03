Les promesses d'un play-boy ; Son inoubliable amant

Les promesses d'un play-boy, Andrea Laurence Alors qu'elle se promène sur la plage, Willow fait une surprenante découverte : un homme blessé et amnésique gît sur le sable ! Touchée par sa détresse, elle lui offre de l'héberger chez elle le temps qu'il recouvre la mémoire. Et bientôt, pour celui qu'elle a nommé Jack, Willow commence à éprouver des sentiments intenses. Des sentiments mis à mal quand elle apprend son passé de grand séducteur... Son inoubliable amant, Zuri Day Samantha est de retour à Las Vegas avec Trey, son fils de quatre ans, pour chercher du travail. La proposition d'embauche de Nick Breedlove, un magnat de l'hôtellerie, arrive donc au moment opportun et s'avère en outre très intéressante, puisqu'il s'agit de décorer de luxueuses villas. Seul problème : Nick n'est autre que son inoubliable amant... et le père de son fils !