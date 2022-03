Une héritière en détresse, un comte en disgrâce... Une attirance immédiate. Manoir de Markham, Angleterre, décembre 1813 Lorsque Violet, riche héritière des Dunston, échappe à un enlèvement, elle tombe immédiatement sous le charme de son courageux sauveur. Jack est l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais vu, et elle accepte la protection qu'il lui offre dans son manoir. Tandis qu'elle s'attache à lui chaque jour davantage, Violet a l'impression qu'il lui cache quelque chose. Et c'est avec horreur qu'elle découvre bientôt qu'il est un Warriner, autrement dit un membre d'une des familles les plus controversées d'Angleterre ! Parce qu'elle se doit de garder son image intacte, il ne serait en aucun cas recommandable pour une jeune femme de son rang de fréquenter Jack. Encore moins d'en tomber amoureuse...