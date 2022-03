Danger sur une île

Actrice, Kelly a tout ce dont elle a toujours rêvé : la célébrité, la fortune et des fans sans cesse plus nombreux. Mais un jour, une femme qui lui ressemble étrangement est assassinée... et elle-même frôle la mort dans un accident inexplicable. Mise à l'écart par ses producteurs, Kelly est alors contrainte d'accepter un modeste contrat sur une île au large de la Floride... et de préparer le tournage en suivant les cours de danse du troublant Doug O'Casey. Dans ce cadre paradisiaque, elle s'imagine à l'abri de tout danger. Mais elle ignore que ce tournage n'est qu'un rouage supplémentaire du piège qui se referme sur elle. Car le rôle qu'elle se prépare à jouer est le plus dangereux de sa carrière. Et peut-être même le dernier...