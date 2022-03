Un livre aux illustrations simples et efficaces qui permet au tout-petit d'apprendre à décoller et à coller les autocollants. En les positionnant à la bonne place, l'enfant découvre l'univers du jardin : les fleurs, les oiseaux, les coccinelles, les fraises, l'escargot, les abeilles et les pommes du verger... La double-page d'autocollants est sans fond, pour aider la préhension du jeune enfant.