Un recueil d'histoires féériques à lire le soir. Vingt et une petites histoires de licornes, sirènes et fées, à découvrir, à raconter, à écouter avant de s'endormir. Une licorne qui veut apprendre à voler, qui ne peut plus accrocher les étoiles dans le ciel ou qui passe l'examen de la " corne ", mais aussi une fée voleuse de chaussettes, un lutin qui veut devenir fée, une sirène allergique au sel de mer ou une autre qui gagne les JO de nage en eau froide...