Les hérissons. Coloriage

Des tableaux à colorier, détacher et afficher. Dans ce bloc aux feuilles en papier fort, l'enfant s'amuse à colorier 8 jolis tableaux avec des animaux tout mignons : des poissons, une girafe, des abeilles, un perroquet, un paon, des hérissons, des grenouilles et des singes. Grâce aux contours épais de couleur, il apprend à colorier sans dépasser ! Une fois son tableau terminé, l'enfant détache la page et affiche sa création où il le souhaite !