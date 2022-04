Chroniques du patois normand. C'est bin histouére de bavasseu un p'tit qua

Au début des années deux mille, lors de la parution des quatre premiers tomes du Vocabulaire normand du Bocage domfrontais préfacé par le professeur René Lepelley, l'idée de proposer une chronique patoisante, chaque semaine, dans le journal Le Publicateur libre, est émise et acceptée. La première rubrique paraît le 31 octobre 2002 en haut à gauche de la page numéro deux. Les sujets abordés sont traités de façon humoristique sous forme de dialogue le plus souvent entre deux personnages qui prêchent le faux pour savoir le vrai. L'aspect dérisoire des propos de tous les jours attire de plus en plus de lecteurs. Les thèmes les plus variés sont traités. Ainsi, les coutumes anciennes et l'actualité du moment sont privilégiées en y ajoutant des dictons, expressions et tournures de phrase jadis employés par les grands-parents. Les lecteurs de tous âges commencent souvent la lecture du journal par cette chronique qui est toujours traduite en français. Par sa régularité, la teneur et la façon dont Bernard Desgrippes rédige sa rubrique, la formule plaît : elle a maintenant une vingtaine d'années.