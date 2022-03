Charmée par son patron. Unis pour toujours ; Patron et célibataire ; Le choix de Bella

Unis pour toujours, Jennie Adams En découvrant qu'elle est enceinte de Nate Barrett, son patron, Chrissy est désemparée. Que peut-elle espérer de cet homme qui la considère comme une conquête parmi d'autres ? Et surtout, que faire, une fois que Nate aura quitté l'Australie ? ... Patron et célibataire, Elizabeth Bevarly Pourquoi diable a-t-elle accepté de travailler dans le restaurant que possède Hogan Dempsey ? Depuis qu'elle côtoie jour après jour le célèbre et séduisant millionnaire, Chloé n'a de cesse de se le reprocher. Comment elle - la cheffe la plus en vogue de New York - va-t-elle faire pour supporter cet homme qui non seulement ne connaît rien à la gastronomie, mais qui, de surcroît, n'a de cesse de parler de son ex-compagne sans même la regarder... alors qu'une passion secrète pour lui la consume, depuis le tout premier regard ? Le choix de Bella, Karen Rose Smith Hudson Jones - le propriétaire de la crèche qu'elle dirige - vient de l'inviter à dîner. Bella se sent étrangement déconcertée face à cette demande pour le moins inattendue. Car, si Hudson est un homme extrêmement séduisant, Bella sait aussi que sa réputation de don Juan le précède. Dès lors, accepter de le voir dans un cadre plus personnel, n'est-ce pas prendre le risque d'être une femme de plus sur sa liste, un simple numéro dont il chercherait à se débarrasser ensuite ?