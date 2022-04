I am not Starfire

Si Starfire est grande, belle, brillante, et héroïque, sa fille âgée de 17 ans n'est pas du tout comme elle. Mandy se teint les cheveux en noirs, déteste tout le monde sauf son meilleur ami et sa charmante camarade de classe Claire, et surtout elle n'a pas de pouvoirs. Et depuis qu'elle s'est enfuie de son test d'admission à l'université, les problèmes s'enchaînent... Aussi, lorsque quelqu'un du passé de Starfire refait surface, Mandy doit faire un choix : abandonner avant même que le combat ait commencé ou faire un pas en terrain inconnu et tout risquer pour sauver sa mère.