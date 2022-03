Un bébé en péril ; Le doute dans tes yeux

Un bébé en péril, Danica Winters Emu aux larmes, Mike prend le bébé dans ses bras et croise le regard de Summer. Certes, elle est venue lui présenter son fils, mais est-elle prête à lui donner une seconde chance ? Une question à laquelle il n'aura guère le temps de réfléchir. Car un drame terrible va bientôt assombrir leurs retrouvailles : agents secrets tous les deux, ils ont de nombreux ennemis, et ces ennemis font peser une menace sur leur enfant... Le doute dans tes yeux, Delores Fossen En arrivant sur la scène de crime où elle vient d'être appelée, Della Howell retient une exclamation de surprise. Se peut-il vraiment que le shérif chargé de l'enquête soit Barrett Logan ? Et, tandis que leurs regards se croisent, elle s'interroge : réussira-t-elle à travailler avec l'homme qui l'a quittée et qu'elle aime encore ? Et surtout saura-t-elle lui cacher qu'elle attend un enfant de lui ?