Fiançailles sous contrat ; Un irrésistible bad boy

Fiançailles sous contrat, Jules Bennett Cassandra n'a pas le choix : elle doit recontacter Luke, huit ans après qu'il lui a brisé le coeur, si elle veut décrocher un important contrat pour sa société d'organisation de mariages. Le revoir l'émeut au plus haut point... et elle n'est pas au bout de ses peines ! Luke accepte de l'aider à une seule condition : qu'elle joue le rôle de sa fiancée pendant sept semaines. Un irrésistible bad boy, Jessica Lemmon Hallie en a plus qu'assez d'être la fille sérieuse et gentille qu'on attend d'elle ! Incapable de lâcher prise et de s'amuser, elle demande l'aide de Gavin, l'irrésistible bad boy qui la fait craquer depuis des années. Avec lui, Hallie sort vite de sa zone de confort et se laisse emporter par le désir entre ses bras. Mais une nouvelle inattendue vient bientôt perturber ses plans : elle est enceinte !