Dans cet imagier grand format, l'enfant part à la découverte des plantes et des animaux du jardin, lieu qui se transforme et se pare de ses plus beaux attraits au fil des saisons : le printemps, dans l'hôtel à insectes, les arbres, l'été, dans le potager, la serre, sous terre, l'automne et l'hiver. L'enfant découvre ainsi des mots, soulève des flaps, puis s'amuse à retrouver les imagse dans de superbes scènes du jardin.