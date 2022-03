Dans cet imagier joliment illustré, l'enfant découvre la vie au bord de la mer et les animaux marins : sur la plage, dans les rochers, la plongée sous-marine, la barrière de corail et les abysses. Ainsi, tout en s'amusant à chercher des petits éléments dans des illustrations riches en détails, l'enfant développe son vocabulaire. Des flaps ajoutent du dynamisme à l'activité de cherche et trouve.