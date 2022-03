Disparus (1)

29 septembre 2023 La planète, plongée dans une crise sociale majeure, se relève tant bien que mal d'une pandémie mondiale pendant qu'un phénomène étrange se produit. Les gens disparaissent en une fraction de seconde. Il ne reste rien d'eux en dehors d'un tas de vêtements, de quelques dents en or ou d'une éventuelle prothèse de genou. Sept survivants se retrouvent projetés dans un univers désert, tous taraudés par les mêmes questions. Que s'est-il passé ? Pourquoi et comment ont disparu les autres ? Chacun évolue avec ses certitudes et ses croyances qui s'amplifient jusqu'à la paranoïa. Dans un monde où la réalité est devenue davantage une opinion qu'un fait, comment donner sens à l'inexplicable ?