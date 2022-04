Lili Canaille, tome 1. Ma drôle de rentrée

Lili est très heureuse avec son papa, sa maman et ses deux chiens, Frite et Chips. Alors, quand elle apprend qu'elle va avoir deux petites soeurs, c'est la panique. Lili devra-t-elle partager les câlins et les crêpes au nutella ? Devra-t-elle abandonner sa grande chambre pour la petite au fond du couloir ? Et comment se préparer à tout ça alors qu'elle est déjà si occupée par la rentrée des classes ?