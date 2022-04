Mes jeux Nature

Des jeux Nature pour s'amuser, tout en sensibilisant les enfants à la protection de l'environnement. Coloriages, cherche et trouve, points à relier, cherche l'intrus, trouve les différences, la bonne ombre... Plus de 40 jeux et leurs solutions pour s'amuser sur le thème de la Nature. Des jeux simples et colorés dont certains abordent la notion de protection de la nature à travers les bons gestes à faire pour notre planète...