Les fleurs

Des cahiers d'autocollants grand format pour partir à la découverte de la nature qui nous entoure. Légumes verts comme les haricots, les courgettes, les artichauts...Fruits jaunes comme les bananes, les poires et les citrons...Découvre les vergers et les potagers des petits jardiniers ! Colle les autocollants au bon endroit à l'aide des couleurs et amuse-toi à reconnaître les différents fruits et légumes !