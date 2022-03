Culture et philosophie du Droit : questions choisies - Licence et concours. Licence et concours

Ce manuel propose une sélection de questions de philosophie du droit parmi les plus importantes : - les sources du droit, - la plénitude du droit et l'hypothèse du non droit, - la mise en oeuvre du droit par l'institution judiciaire, - la place de l'homme, des animaux, des choses dans le droit, - les institutions créées par le droit comme celles de la famille, de la propriété, - les fictions créées par le droit comme la personnalité morale. Il permet d'acquérir une culture et un regard critique du droit grâce à 4 grands axes permettant de balayer l'ensemble des sujets : - Le droit entre invention et adaptation - Le droit et le non-droit - Le droit et la condition humaine - Le droit et l'environnement naturel et social Il est destiné aux étudiants de Licence de Droit, et aux candidats aux concours d'accès au CRFPA, et à l'ENM.