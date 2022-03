La belle de Huntford Place ; Le triomphe d'une orpheline

La belle de Huntford Place, Georgie Lee Angleterre, XIXe siècle Depuis qu'il a mis un terme à sa carrière militaire pour remplir ses devoirs familiaux, Luke sait qu'il ne doit surtout pas s'éprendre d'une femme sans fortune ; s'il veut sauver son domaine et ses gens, c'est une héritière qu'il doit épouser. Pourtant, lorsqu'il rencontre Joanna, une orpheline employée comme gouvernante par une riche famille, le coup de foudre est immédiat. Belle, courageuse et pleine d'esprit, elle surpasse de loin les débutantes de bonne famille qu'on lui présente. Rappelé à l'ordre par son frère, Luke doit s'efforcer de se détourner d'elle. Jusqu'à ce qu'un lourd secret éclate au grand jour... Le triomphe d'une orpheline, Helen Dickson Cornouailles, 1780 Depuis que sa mère adoptive a disparu, Lowena est à la merci de son fils, le cruel Edward Carberry. Non content d'avoir hérité du domaine familial et de faire d'elle une servante du château, cet ignoble personnage abuse de son pouvoir pour la rendre complice de sa contrebande. Aussi, lorsque Marcus, frère et ennemi d'Edward récemment revenu de l'armée, lui propose une main secourable, Lowena accepte-t-elle sa protection. Marcus n'est-il pas le seul en qui elle ait confiance ? Hélas, se rapprocher de lui l'expose bientôt aux affres de l'amour. Car si Lowena éprouve pour Marcus des sentiments sincères depuis l'enfance, elle n'appartiendra jamais à la haute société où il trouvera un jour une épouse digne de son rang...