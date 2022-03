Une mystérieuse identité ; J'ai tant besoin de toi

Une mystérieuse identité, Carla Cassidy Amnésique... Terrifiant, le mot tourne dans l'esprit de Jane. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Et qui est responsable des traces de coups qu'elle porte ? Tout ce qu'elle sait, c'est que sans l'aide de Lucas elle serait en grand danger. Lucas qui l'a recueillie chez lui. Lucas qui disparaîtra de sa vie sitôt qu'elle aura retrouvé ses souvenirs... et le père de l'enfant qu'elle porte... J'ai tant besoin de toi, Rita Herron En voyant Julie Whitehead, son amour d'adolescence, s'avancer vers lui, Brody retient son souffle. Julie est encore plus belle que dans son souvenir... Mais pourquoi est-elle venue le trouver, lui ? Bientôt elle lui explique qu'elle est agent du FBI et a besoin de sa coopération. Car elle a découvert que Will - le jeune frère de Brody qui a été enlevé, sept ans plus tôt - est peut-être toujours vivant...