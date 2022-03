Au nom du royaume

La loi du destin Tu portes mon enfant. Et bientôt, tu seras ma femme. Allegra n'oubliera jamais cette étreinte passionnée, offerte lors d'une soirée de bal par un homme masqué... Mais le destin lui joue un tour bien cruel. Cet inconnu n'est autre que le duc Acosta, son pire ennemi... La loi du royaume Le jour où Bailey découvre Raphael DeSantis chez elle, la rage l'envahit. Comment ose-t-il, alors qu'il va se marier à une autre ? ... Mais il est trop tard : Raphael a remarqué son ventre arrondi et a compris qu'il sera bientôt père, et pourra offrir un héritier à son peuple... Vengeance pour un milliardaire Le jour où Esther Abbott vient lui annoncer qu'il est le père de son futur enfant, Renzo croit à un canular. Et une rage irrépressible le gagne quand il comprend qu'il s'agit de l'ultime piège de son ex-épouse : convaincre une jeune femme sans le sou de devenir leur mère porteuse... Par honneur, et pour assurer sa lignée, il devra épouser Esther...