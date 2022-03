Face au désir ; Troublant corps à corps ; Gentleman lover

Face au désir, Leslie Kelly Terriblement excitée et un peu anxieuse, Mari entre dans l'amphithéâtre de l'Académie Navale des aspirants Marines auxquels elle va donner des cours de psychologie. Mais voilà qu'elle se fige. Le lieutenant-commandant qui s'avance vers elle ne peut pas être le même homme que le mécanicien sexy qui occupe ses pensées depuis deux semaines ! L'homme qui a éveillé en elle des sensations insoupçonnées... Troublant corps à corps, Kathy Lyons Quand, après que la cabine de l'ascenseur s'est arrêtée brutalement, Amber se retrouve projetée contre la poitrine de l'homme terriblement séduisant qui lui fait face, elle n'ose croire à ce coup du destin. Elle qui cherche depuis des semaines à se rapprocher de son patron... Alors, se retrouver dans un espace exigu avec lui représente une chance unique de réaliser ses rêves, y compris les plus audacieux... Gentleman lover, Nancy Warren Kidnappée par l'homme le plus sexy qui soit, et qui se serait juré de lui faire atteindre le septième ciel jour et nuit ? Dans ses fantasmes, Lexy aurait pu rêver d'une telle scène - mais dans la vraie vie ? C'est pourtant ce qu'un cambrioleur de haut vol vient de lui faire subir. Et à la manière dont elle sent son corps s'embraser dès qu'il approche d'elle, elle ne peut s'empêcher d'espérer qu'il mettra un point d'honneur à tenir sa promesse...