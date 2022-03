Amoureuse d'un Texan ; Le rêve de Grace

Amoureuse d'un Texan, Janice Maynard Si Abby se trouve à Royal, dans ce coin perdu du Texas, c'est uniquement pour réaliser un documentaire sur un festival local. Alors, quand elle propose à Carter Crane, Texan pur jus, de l'interviewer, elle ne s'attend ni à la puissante attirance qui la pousse vers lui ni à l'incroyable aventure qu'ils vivent bientôt ensemble. Toutefois, une relation durable est-elle possible entre elle, la citadine dans l'âme, et lui, le rancher fier de ses racines ? Le rêve de Grace, Teresa Southwick Grace s'est toujours montrée professionnelle. Engagée par Logan pour s'occuper de sa petite Cassie durant quelques mois, elle est donc résolue à étouffer le coup de coeur qu'elle ressent pour son patron. Hélas, vivre sous le même toit que lui ne fait qu'attiser son trouble : le rancher taciturne est bel et bien l'homme de ses rêves ! Se pourrait-il qu'elle ait trouvé, auprès de Logan et de sa fille, une famille ?