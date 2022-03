Les couleurs, la chenille

Une collection évolutive pour jouer avec les formes et ls couleurs. Le tout-petit, dès 18 mois, découvre les couleurs et apprend à coller les autocollants au bon endroit. Chaque double-page propose une petite phrase. Lue par un adulte, elle contextualise l'activité pour l'enfant. Le thème du jardin et de ses petites bêtes est représenté tout en tendresse par Véronique Petit. Les couleurs présentées : rouge, vert, jaune, rose, bleu.