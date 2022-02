Guerre d'Algérie : l'homme qui dénonça la torture. Dans les coulisses de l'Etat pendant la guerre d'Algérie (1959-1976)

" Le rapport Jean-Marie Robert relatant les exactions commises en Algérie est terrifiant. " Le Monde " Il paraît douteux que cette population, qui a survécu dans les conditions effroyables, sur décision de l'armée et sans aide de l'administration, ne pardonne jamais à la France. ". 24 novembre 1960. " Je cherche en vain dans l'Histoire contemporaine un autre Etat qui ait livré 150 000 amis de leur pays à leurs ennemis mortels". 10 janvier 1963. " En 1959, mon premier souci a été de faire cesser toutes les exécutions et tortures" 25 avril 1965. Jean-Marie Robert, sous-préfet d'Akbou, fut l'un des premiers hommes d'Etat à condamner le sort réservé aux réfugiés pendant la guerre d'Algérie. Il oeuvra quotidiennement pour apporter plus de justice et de droits à ses administrés malgré un contexte de lutte armée. Après 1962, le haut fonctionnaire continua à agir dans l'ombre et venir au secours des familles de harkis, abandonnées dans leur pays ou parquées dans les camps insalubres de Rivesaltes et du Larzac. Il fut le premier à alerter les autorités françaises sur le massacre de 100 000 harkis par le FNL. Le journal d'un pacificateur est donc une contribution importante à l'Histoire. A partir de documents inédits et de centaines de lettres retrouvé par son fils en 2017, il nous montre ce qui se joue dans les coulisses de l'Etat entre 1959 et 1976.