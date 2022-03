Les Grandes Soifs. Frontispice de Gabrielle Cornuault

Les Grandes Soifs appartient à un enchaînement d'écrits de Joël Cornuault commencé avec Chroniques désordonnées (1997) et se prolongeant jusqu'à Dromomanies (2018). Cette suite a peu varié dans sa forme : rêveries, réflexions et moments d'exaltation librement associés. Les Grandes Soifs conduisent à l'écart, hors de ce temps, de son langage et de ses lieux qui récusent la vie. Elles valorisent le jeu, les enchantements de l'enfance ; le goût des mondes inaperçus ; le commerce avec les intercesseurs du merveilleux, poètes de l'abondance et du luxe vrais, que sont l'amitié, le rêve heureux, l'amour.