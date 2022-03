Le Charivari

Après Le Sacret (éditions Corti) et Le Soufi (éditions Le Cadran ligné), Marc Graciano donne une suite à son projet du "Grand Poème" . On y retrouve la même atmosphère médiévale et on y découvre une description par le menu du château du Seigneur, un Christ en bois peint de vrai sang, une étrange créature tirée du fond des eaux. On y assiste également à une scène de charivari, où le grotesque et le burlesque prennent soudain le pouvoir au sein d'un récit mené dans une langue magnifique.