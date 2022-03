La voleuse à l'oeil mort

Acamas la voleuse règne depuis cinq ans sur la cour des Déshérités, dans les bas-fonds de Castelrol, capitale du royaume de Rougeterre. Son nom inspire autant la crainte à la noblesse et à la bourgeoisie qu'il est adulé par le petit peuple. Charismatique, dure et incontrôlable, Acamas constitue une épine douloureuse dans le pied du pouvoir royal. Traquée par un capitaine de la garde ambitieux, par un moine aux pouvoirs inquiétants, et hantée par de vieux démons personnels, elle évolue constamment sur le fil d'un rasoir. Sa rencontre avec un enfant en détresse donnera un nouveau sens à son existence. Mais saura-t-elle échapper longtemps au gibet ?? "? La Voleuse à l'Oil Mort ? " s'inscrit dans une série de romans constituant les chroniques épiques et fantastiques du royaume de Rougeterre.