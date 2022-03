Un bébé par amour ; Piégée par la passion ; La patiente de son coeur

Un bébé par amour, Caroline Anderson Elle est enceinte de deux mois, après la nuit d'égarement qu'elle a passée avec un mystérieux inconnu ? Bouleversée, Kate découvre avec stupeur que son inoubliable amant travaille comme elle aux urgences ! Doit-elle révéler sa grossesse au Dr Sam Ryder ou la passer sous silence, en feignant d'ignorer cet homme au charme ravageur ? Piégée par la passion, Dianne Drake Le Dr Damien Caldwell, son nouveau patron, est décidément infernal ! Alors qu'elle se faisait une joie de prendre ses fonctions de médecin à l'hôpital de Bombacopsis, il l'accable de remarques déplacées et de blâmes infondés. Furieuse, Juliette décide de prouver à Damien qu'elle mérite sa place dans son équipe... La patiente de son coeur, Alison Roberts Alors que les premiers cris du nouveau-né retentissent, le Dr Lucas Gilmore se sent gagné par l'émotion. Voir la douce Ellie tenir dans ses bras le petit Jamie, auquel elle vient de donner naissance, est un tableau magnifique. Pourtant, depuis sa toute première rencontre avec Ellie, Lucas sait qu'il doit rester professionnel. Il est médecin et n'a pas le droit d'être attiré par une patiente...