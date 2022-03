Une sulfureuse vengeance ; Le secret de Cassandra ; L'amant argentin

Une sulfureuse vengeance, Tara Pammi Leah ne décolère pas. Depuis qu'il l'a épousée cinq ans plus tôt, Stavros la traite comme une enfant irresponsable. Certes, ce mariage n'est qu'une façade lui permettant de garder un oeil sur elle, comme il l'a promis à son grand-père. Mais Leah n'est plus l'héritière rebelle d'autrefois : elle veut sa liberté ! Et pour l'obtenir elle n'hésitera pas à affronter son époux impétueux... Le secret de Cassandra, Susan Stephens Merci. Un simple mot, que Marco di Fivizzano, son séduisant patron, a jeté par-dessus son épaule en partant, alors qu'ils venaient de partager une nuit inoubliable... Furieuse de n'être pour lui qu'une maîtresse de plus, Cassandra est résolue à ne pas le revoir ! Jusqu'à ce qu'elle se découvre enceinte... L'amant argentin, Bella Frances Frankie est troublée de revoir le célèbre champion de polo Rocco Hermida. Dix ans plus tôt, cet homme l'a humiliée en la rejetant avant d'acheter à son père sa jument préférée. Il est entré dans sa vie comme une tornade, ne laissant derrière lui que peine et désirs inassouvis. Comment peut-elle donc être encore sensible à ses charmes ?