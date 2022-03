Il faut que je te dise ; La brûlure du soupçon ; Un inconnu pour fiancé

Il faut que je te dise... , Joanna Wayne Adam Dalton... En découvrant l'homme qui vient de sonner à sa porte, Hadley se jette dans les bras de celui qui a été le grand amour de sa vie. Rassurée par son étreinte, pourra-t-elle oublier la peur qui l'habite depuis l'instant où elle a découvert que Lacy et Lila, ses jumelles de trois ans, avaient été enlevées... Et n'est-il pas temps pour elle de révéler enfin à son ex-fiancé le terrible secret qu'elle lui cache depuis leur séparation ? La brûlure du soupçon, Angi Morgan Maîtrisant avec peine les battements de son coeur, Andrea baisse les yeux sous le regard inquisiteur de Pete Morrison, le shérif du comté. Car tout dans les événements de la nuit passée l'accuse : sa présence en plein désert à une heure avancée de la nuit, la découverte d'un inconnu mortellement blessé à proximité de son véhicule... Et manifestement, c'est pour la surveiller que Morrison veut la garder près de lui. Un inconnu pour fiancé, Rachel Lee Buck Devlin... Qu'a bien pu faire cet homme pour l'envoûter à ce point ? Haley se le demande tandis qu'elle guette son arrivée dans le restaurant où elle travaille. Peut-être est-ce à cause de ses yeux qui reflètent une note de tristesse et de danger... Un danger qu'elle ne s'attendait pas à côtoyer de sitôt. Car Buck lui révèle bientôt qu'il est inquiet pour sa vie car elle a été témoin d'un trafic dont elle ignorait la portée...