Médecins à Morrow Island ; Une nouvelle chance pour Shona

Médecins à Morrow Island, Louisa Heaton Tout juste arrivée sur Morrow Island où elle doit remplacer le Dr Owen Ledger, Lucy tombe sous le charme de son confrère. Quelle chance de pouvoir travailler à son côté durant les quelques semaines que durera leur passation ! Alors qu'elle éprouve des sentiments de plus en plus intenses à son égard, Lucy hésite pourtant à construire avec Owen une relation durable. En effet, celui-ci lui a confié vouloir une famille qu'elle ne pourra jamais lui offrir... Une nouvelle chance pour Shona, Karin Baine De retour dans sa ville natale, sur l'île de Braelin au large de l'Ecosse, Shona redoute ses retrouvailles avec Alasdair Murray. Or voilà qu'elle tombe nez à nez avec lui dès sa première garde à l'hôpital où elle travaille comme infirmière ! Le mauvais garçon d'autrefois s'est mué en un splendide médecin - et il lui fait toujours autant d'effet. Celui qui lui a brisé le coeur lorsqu'elle était adolescente serait-il capable de le soigner aujourd'hui ?