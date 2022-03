Un bébé pour le cheikh ; Un secret à préserver

Un bébé pour le cheikh, Fiona Brand En quelques jours, la vie de Sarah a basculé. Elle qui comptait se réserver jusqu'au mariage a cédé à la passion entre les bras d'un inconnu, Gabe, et la voilà enceinte ! Peu après, Gabe réapparaît pourtant et lui révèle qu'il a été informé de sa grossesse juste au moment où il allait se fiancer à une autre. A cette annonce, Sarah se sent prise de vertiges. Car Gabe, comme il vient de le lui apprendre, n'est autre que le cheikh du Zahir... Un secret à préserver, Silver James A l'instant où Clayton Barron, le candidat en lice pour la Maison-Blanche avec qui elle vit une relation passionnée depuis plusieurs mois, la demande en mariage, Georgie comprend que ses ennuis ne font que commencer. Car, si elle ne doute pas des sentiments qu'elle éprouve pour Clayton, elle sait aussi que devenir son épouse serait le meilleur moyen de faire éclater au grand jour le secret qu'elle cache, et qui pourrait coûter sa carrière à l'homme qu'elle aime...