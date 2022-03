Pour mieux te protéger ; En mémoire d'une nuit

Pour mieux te protéger, Cindi Myers Troublé, Grant écoute Eve, la séduisante jeune femme qui vient d'entrer dans son bureau. Avec fougue, elle prend la défense de Dane Trask, son ex-compagnon, accusé de détournement de fonds, et qui se cache dans la montagne. Peu à peu, Grant comprend que Dane a contacté Eve et qu'en raison de son lien avec lui elle fait l'objet de menaces. A contrecoeur, mais pour mieux la protéger, il accepte qu'elle participe à l'enquête... En mémoire d'une nuit, Julie Anne Lindsey L'invitation a été posée sur son pare-brise, et pour Gwen le message est clair : l'inconnu qui l'a laissée pour morte, cinq ans auparavant à la fête de l'automne, est à sa recherche. Paniquée, elle se résout à demander son aide à Lucas. Lucas qu'elle a quitté au lendemain de son agression. Lucas qui est devenu inspecteur et qui, sans qu'elle le sache, enquête dans l'ombre depuis le drame...