Le piège du secret ; Troublante affaire

Le piège du secret, Carol Ericson Traquer le criminel qui terrorise Los Angeles, soutenir moralement les victimes et leurs familles... , c'est la mission de la psychologue Kyra Chase. Pourtant elle aimerait bien, elle aussi, se délester du terrible secret qui la hante. Car, même si elle devine chez Jake, son partenaire, une empathie grandissante, elle sait qu'à aucun prix elle ne doit se laisser aller. Sous peine de devenir à son tour une cible pour le tueur... Troublante affaire, B. J. Daniels Au bout du fil, une femme gémit et supplie... Bouleversé, Ford reconnaît la voix de Rachel, son amour de jeunesse, puis un coup de feu retentit et la communication est coupée... Sur la scène de crime où il a été appelé, il découvre que Rachel est vivante. En revanche son mari a été tué. Meurtre ? Légitime défense ? Henrietta Roberts, médecin légiste, lui révèle alors que l'appel qu'il a reçu était peut-être une mise en scène...