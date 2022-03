Séduisants protecteurs. Un père prêt à tout ; Le bébé de l’inconnu

Ils feront tout pour veiller sur ceux qu'ils aiment, même au péril de leurs propres vies... Un père prêt à tout, Angi Morgan "Je suis prêt à tout pour retrouver mes fils, y compris à aller en prison... " En entendant Josh s'exprimer ainsi, Tracey se sent bouleversée. Une sensation plus forte encore que la culpabilité qu'elle a ressentie lorsqu'une bande organisée a enlevé les jumeaux de quatre ans dont elle avait la garde. Troublée, envahie par un sentiment de solidarité profonde pour cet homme déterminé, ce père dont elle sait qu'il ira jusqu'en enfer pour sauver ses enfants, et qu'elle restera à ses côtés. Pour le meilleur et pour le pire... Le bébé de l'inconnu, Julie Miller Niall s'avance dans l'appartement voisin. Il prend dans ses bras le nouveau-né posé dans un transat sur la table de cuisine, dont les cris percent le silence. Tout en le berçant, il tente de faire le point : pourquoi Lucy, sa jolie voisine, est-elle partie en pleine nuit en laissant sa porte ouverte ? Et, surtout, à qui peut bien être ce bébé, puisqu'il sait pertinemment qu'elle n'a pas d'enfant ?