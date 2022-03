Envoûtants patrons

Que feriez-vous si votre propre patron faisait battre votre coeur ? Son patron pour amant, Christy McKellen Tallulah peine à le croire : Tristan Bamfield est son nouveau patron. Dire qu'il y a quelques heures à peine, elle se réveillait dans les bras de ce bel inconnu, fière d'avoir surmonté sa timidité et d'avoir éveillé l'intérêt de cet homme séduisant... Mais voilà que cette nuit exceptionnelle se transforme en cauchemar, car Tristan la soupçonne désormais d'être une opportuniste. Une accusation qui, immanquablement, nuira à sa carrière. Alors, si irrésistible soit-il, elle ne laissera pas ce séducteur briser ses rêves... Le prix de son innocence, Cathy Williams Prisonnière ? Quand Katy comprend que son ténébreux patron l'a, pour ainsi dire, kidnappée pour l'empêcher de révéler des informations confidentielles avant la signature d'un contrat, elle est aussi furieuse qu'affolée. Car, si elle sait qu'il faut y voir une preuve supplémentaire de l'absence totale de scrupules de cet homme, elle devine aussi que cette proximité forcée va la troubler bien plus qu'il ne le faudrait... Son patron argentin, Maya Blake Longtemps, Sienna a considéré son patron comme inaccessible. Mais voilà maintenant un an qu'elle est sa maîtresse. Peu à peu, elle s'est autorisée à penser que leur liaison allait au-delà d'une fantastique entente dans la chambre à coucher. Dans le secret de son coeur, elle a imaginé une relation durable avec son bel Argentin... Aussi est-ce un véritable choc lorsqu'elle découvre que l'homme dont elle est tombée éperdument amoureuse s'apprête à en épouser une autre...