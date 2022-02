Votre santé au bout de la fourchette. 2e édition revue et corrigée

Cet ouvrage d'une lecture facile et enrichissante vous permettra de répondre à de nombreuses questions et peut-être au fil des pages d'apporter les premières solutions à vos problèmes de santé quotidiens. Notre capital santé se construit dès l'enfance grâce à une nourriture saine et équilibrée, nous le préservons au cours de notre vie par le choix constant que nous portons à nos aliments. Mais que signifie une alimentation équilibrée ? Et qu'entendons-nous par une chrononutrition pour le maintien d'un poids idéal et éviter une surcharge pondérale qui est un souci pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui ? Les travaux de recherche les plus récents considèrent que la rupture de l'équilibre de notre microbiote intestinal qui se traduit par une "dysbiose" est impliquée dans presque toutes les maladies humaines, jusqu'à l'anxiété et les troubles du sommeil. Quelle stratégie alimentaire préventive convient-t-il d'adopter pour maintenir ou restaurer l'équilibre de notre écosystème intestinal ? Nous assistons ces dernières décennies à l'émergence d'une multitude de réactions immunitaires à certains aliments : allergies, intolérances alimentaires au gluten, à la caséine, ... et des réactions indésirables au lactose, à l'histamine mais aussi aux sulfites et autres additifs alimentaires. L'auteur vous explique comment décrypter ces situations pour les reconnaître et les corriger. Il vous indique par ailleurs tous les tests à réaliser. Comment fonctionne l'axe bidirectionnel intestin-cerveau qui participe à la régulation de notre bien-être physique et émotionnel ? Comment corriger des troubles de l'humeur et du comportement par la micronutrition sans avoir recours, dans un premier lieu, aux produits chimiques de synthèse et éviter le cercle vicieux des anxiolytiques et des antidépresseurs. Quel est le mode de vie et l'alimentation des centenaires ? Quelle est la part réelle de la génétique dans notre longévité ? Comment pouvons-nous lutter contre le réchauffement climatique par nos choix alimentaires et notre façon de vivre ? Dans un récit pédagogique et passionnant, l'auteur nous apporte à la lumière des travaux scientifiques les plus récents, des réponses claires à toutes ces questions basées sur sa grande expérience professionnelle en biologie médicale et nutritionnelle.