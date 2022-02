Journal de la Pythie. Les dires du Maître à Sephila

Ce livre est le récit d'une expérience de vie, une expérience de communication et d'action. La découverte de la possibilité d'entrer en relation avec " une pensée " étrangère à la mienne qui m'instruit, m'enseigne et me révèle des pans d'informations relatifs à la nature, à une certaine réalité autre, et aussi à la vie. J'y raconte les difficultés d'être une " enfant médium " et d'intégrer les vécus parallèles qui s'immiscent dans la vie ordinaire. Les rencontres, les expériences qui, finalement, m'amènent à devenir " canal " pour un " Maître " qui m'enseigne depuis un " Au-delà " probable, dont j'ai tout à découvrir. C'est dans cette aventure que je vous entraîne. Elle dure pour moi depuis quarante-huit ans maintenant. Mon propos n'est pas de proposer une analyse scientifique des phénomènes rencontrés dans ma vie, mais simplement d'y associer des réflexions visant à ouvrir des pistes à d'éventuelles recherches, à l'ouverture d'un chemin. Et, fondamentalement, de transmettre les enseignements reçus, qui peuvent éclairer et amener à plus de compréhension du monde et de la vie.