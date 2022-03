Le docteur du Costa Rica ; L'enfant d'une secouriste

Le docteur du Costa Rica, Traci Douglass Si Sara s'est portée volontaire pour une mission humanitaire au Costa Rica, c'est pour redonner du sens à son métier d'infirmière... et certainement pas pour tomber amoureuse ! Pourtant, au milieu de la forêt vierge, l'attirance qu'elle éprouve pour le très secret Dr Gabe Novak est puissante, irrésistible - et elle finit par y céder. Hélas, alors qu'elle rêve d'amour, elle se rend compte que Gabe n'est pas prêt à lui ouvrir son coeur... L'enfant d'une secouriste, Emily Forbes Mei est ravie d'intégrer le centre ambulancier de Bondi Beach, la célèbre plage de Sydney. Mais son enthousiasme est soufflé quand elle y retrouve Jet Carlson. Huit ans plus tôt, tous deux ont eu une aventure, après laquelle il a disparu de sa vie sans un au revoir. Leurs retrouvailles sont-elles le jeu du destin, l'occasion qu'elle espérait de lui révéler qu'ils ont eu une fille ?