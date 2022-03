La renaissance d'un chevalier

Château de Pulverbatch, Angleterre, 1221 Il y a bien longtemps que Lady Gwenllian de Clwyd a renoncé à l'amour. Comment pourrait-elle encore y songer, et même y croire, alors que son coeur appartient toujours à Ralph de Kinnerton, l'homme qu'elle a dû repousser des années plus tôt ? Mais voici qu'après six années d'exil il est de retour en Angleterre, en chevalier accompli, marqué par les cicatrices d'une attaque meurtrière à Poitiers. Alors que Ralph participe à un tournoi royal afin de retrouver son rang ainsi que les terres de ses ancêtres, Gwenllian est gagnée par un fol espoir. Leur union, qu'ils avaient autrefois souhaitée avec tant d'ardeur, serait-elle de nouveau possible ?