L'écossaise insoumise

Ecosse, an de grâce 1377 "J'épouserai Sheena MacLerie". En prononçant ces mots, Robbie sent une fureur infinie le parcourir. Héritier du clan Cameron, il n'a d'autre choix que de se lier à la fille du puissant Connor MacLerie. Mais Sheena est bien la dernière demoiselle avec laquelle il souhaite s'unir, elle qui l'a trahi des années plus tôt. Depuis cette terrible querelle, Robbie lui voue une haine sans limites, et sa fiancée, visiblement résolue à rompre leur engagement, le lui rend bien ! Que lui cache-t-elle donc ? Après toutes ces années de mépris réciproque, Robbie s'en fait la promesse : il découvrira le secret de sa belle ennemie...