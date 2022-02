En 2010, la ville de Romorantin-Lanthenay se portait acquéreur d'un ensemble de céramiques architecturales, unique en France. Constitué pendant plus de vingt ans par le collectionneur Michel Pasquier, ce fonds de près de 7 000 pièces, françaises et étrangères, datant des XIXe et XXe siècles, venait enrichir les collections du musée de Sologne. Reconnue d'intérêt patrimonial par le ministère de la Culture, la collection a reçu l'appellation "Musée de France" en 2011, et s'expose désormais au public à la Fabrique Normant depuis 2017. La Ville de Romorantin-Lanthenay et l'Association des Amis du musée de Sologne ont collaboré étroitement à l'installation de l'exposition confiée à Julie Brossier, alors responsable scientifique de la collection municipale, et à la réalisation de cet ouvrage mettant en valeur ce fonds patrimonial inédit. La richesse de la collection permet d'appréhender l'histoire de la céramique architecturale qui reflète la variété du patrimoine et des territoires. Cet ouvrage original raconte cette histoire et met en scène l'argile, matériau universel, et ses avatars, du savoir-faire du tuilier, aux briques qui colorent la France, des toitures aux décors de jardin, des céramiques d'exception à l'Art nouveau. Somme des recherches effectuées sur chacune des pièces et des articles signés de spécialistes éminents, il se veut autant ouvrage de référence qu'un "beau livre" richement illustré. Véritable voyage, il invite à renouveler notre regard sur notre environnement, toutes ces façades, tous ces bâtiments souvent ornés de fleurons, de métopes, de frises, de céramiques émaillées...