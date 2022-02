Quand il s'agit de prendre en charge une fracture chez les jeunes, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour leur assurer la meilleure guérison possible. Très pratique et facile à consulter, Plâtres et attelles pour enfants et adolescents détaille les différentes techniques d'immobilisation des membres. Les étapes de base (positionnement, stockinette, quantité de plâtre, renforcement, vérifications) sont expliquées, permettant d'assurer confort, solidité, sécurité et fonctionnalité aux patients. Chaque cas de figure (membre, type de fracture, situation particulière du jeune enfant) est par la suite clairement présenté, étape par étape, en plus d'être illustré par plusieurs photographies en couleurs. Les directives aux congés et les erreurs fréquentes à éviter sont également rappelées, assurant ainsi un encadrement sur mesure. Cette référence complète et unique dans le milieu de la santé appuie directement le travail des soignants oeuvrant tous les jours à l'urgence ou en orthopédie.