C'est vous l'écrivain

Un texte magistral, dans l'intimité créative de l'écrivain Jean-Philippe Toussaint. " Pour écrire, il faut sept yeux, un oeil sur le mot, un oeil sur la phrase, un oeil sur le paragraphe, un oeil sur la partie, un oeil sur la construction, un oeil sur l'intrigue - ; et un oeil derrière la tête, pour surveiller que personne n'entre dans le bureau où on est en train d'écrire. " Jean-Philippe Toussaint est l'auteur de dix-huit livres publiés aux Editions de Minuit. Avec ce texte, magistral, il nous entraîne dans les coulisses de son travail d'écrivain, et parvient à nous faire saisir le processus à la fois matériel et imaginaire de la création littéraire, alternance de jaillissements et de persévérance.