Ils ne faisaient que rêver

En Inde, face au Gange pollué, Thalie et Alisha se font une promesse du haut de leurs neuf ans : unir leurs forces pour changer le monde. Vingt ans plus tard, à Paris, devenues de ferventes militantes écologistes, elles organisent une grande marche pour le climat. Pour la première fois, la jeunesse défile en même temps dans toutes les capitales du monde. Mais de violentes explosions anéantissent brusquement leur espoir d'un avenir meilleur. Face à cette menace, les gouvernements prennent alors une décision radicale, celle d'entrer d'une manière inédite dans l'intimité des citoyens. Jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Soudain, les rêves et les promesses d'enfance deviennent plus importants que jamais. Après le succès du Parfum de l'exil, Ondine Khayat s'empare une nouvelle fois des grandes questions au coeur de son travail : Peut on tout vendre et tout acheter ? Quelle valeur donner à la vie humaine ? Un vibrant plaidoyer pour notre humanité commune.