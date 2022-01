Dans Nos chers protégés, Pierrette Frochaux restitue l'histoire « étatique » - l'archive - de sa famille : celle d'Ernest Jacob, de Jean et Augustine, leurs frère et soeur, leurs parents et grands-parents. Au cours d'un demi-siècle, cinq enfants auront connu : l'internement dans un couvent catholique, l'Asile temporaire, l'orphelinat, les placements en famille d'accueil en Suisse alémanique, le placement chez des agriculteurs, la pouponnière et le placement en institution spécialisée dans l'accueil des filles. Il s'agit d'une documentation capitale qui explore les « mesures administratives de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux ».

Lorsqu'elles ne sont pas détruites ou perdues, les archives administratives, longtemps interdites et inaccessibles, ont permis à Pierrette Frochaux de plonger dans les fonctionnements de l'État et de suivre minutieusement les trajectoires souvent chaotiques, parfois dramatiques, d'une famille démembrée. Pour elle « il ne s'agit pas de recréer ici l'histoire d'une famille, mais de mettre en lumière les mécanismes d'un drame qui a touché de nombreuses personnes dans notre pays. (...) De ces personnes placées, arrachées à l'affection des leurs, certaines sont encore vivantes et revendiquent une reconnaissance des souffrances infligées. »

Avec ces récits documentés, Pierrette Frochaux nous livre à la fois des bribes de la mémoire familiale, des traces de souvenirs, et « des repères historiques, économiques et sociologiques, des jalons pour mieux comprendre ». Mais aussi, et surtout, « ayant eu accès à ces documents miraculeusement conservés, il est apparu comme un devoir de les porter à la connaissance du plus grand nombre et en premier lieu de les dédier à la mémoire de tous ceux qui ont été spoliés dans tout leur être ».