Nous serons toujours trois

INSPIRE D'UNE HISTOIRE VRAIE Une mort prématurée, Un compte à rebours enclenché... Si Adam et Kristina se connaissent depuis toujours et partagent chaque instant avec intensité, ils n'en sont pas moins solitaires et casaniers. De cette hygiène de vie stricte et millimétrée, rien ne semble leur échapper. Et pourtant... Lorsque le doute s'insinue dans l'esprit de Kristina, il est déjà trop tard. Sa vie tout entière bascule, et se transforme peu à peu en un sombre chaos, digne de la grande faucheuse. Parviendra-t-elle à s'extraire de ce piège redoutable ? "Entre manipulation et obsession meurtrière, plongez au coeur d'un étau machiavélique implacable".