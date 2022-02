L’intendresse. Carnet d’itinérance

Il est des voyages qui décident à votre place, qui ne vous laissent guère le choix. Alors, il faut simplement partir¦ Au printemps, Valentin Deudon a enfourché son vieux vélo orange, lesté de deux sacoches noires remplies d'affaires sales, de chambres à air de rechange et de livres de poésie. Il a longé la mer ou le fleuve, seul, sans but précis, en itinérance, visitant autant d'hôtes chaleureux que de démons inhospitaliers, tentant de diluer la nostalgie d'un amour perdu tout en observant les innombrables beautés autour. Des semaines roulantes, pesantes, pensantes, propices à l'écriture. L'Intendresse est le récit sincère et sensible de ce moment de vie, une parenthèse relatée à même la route, à travers des poèmes, des fragments, des pensées, des textes courts d'où émergent toujours une poésie, cette poésie qui elle aussi se déplace constamment, voyageant nuit et jour entre nos gouffres intérieurs et un extérieur plus éphémère que jamais.